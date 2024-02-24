Лимитированную Xbox Series S в дизайне Palworld можно выиграть, если вы гражданин США ...

Лимитированную Xbox Series S в дизайне Palworld можно выиграть, если вы гражданин СШАВ начале 2024 года глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер и предположить не мог, что, казалось бы, невзрачная помесь покемонов и выживалки, которую он подписал для релиза в сервисе Xbox вдруг окажется одним из феноменов всей игровой индустрии на всю ее историю.
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