Лимитированную Xbox Series S в дизайне Palworld можно выиграть, если вы гражданин США ...

Лимитированную Xbox Series S в дизайне Palworld можно выиграть, если вы гражданин СШАВ начале 2024 года глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер и предположить не мог, что, казалось бы, невзрачная помесь покемонов и выживалки, которую он подписал для релиза в сервисе Xbox вдруг окажется одним из феноменов всей игровой индустрии на всю ее историю.