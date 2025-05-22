Как жизнь 4 знаков зодиака перевернется этим летом

Лето 2025 года приготовило мощный эмоциональный переворот для четырех знаков зодиака. Астрологическая сцена пылает: Марс сияет во Льве, затмение в Раке пробуждает чувства, а Меркурий вновь сеет хаос и озарения.
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