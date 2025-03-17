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Курские новости

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МИД связывается со странами, граждане которых воевали в Курской области за ВСУ

МИД связывается со странами, граждане которых воевали в Курской области за ВСУ

Посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что Россия по дипломатическим каналам контактирует со странами, граждане которых на стороне ВСУ воевали против бойцов РФ в Курской области.

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