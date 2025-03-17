Посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что Россия по дипломатическим каналам контактирует со странами, граждане которых на стороне ВСУ воевали против бойцов РФ в Курской области.
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