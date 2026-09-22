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North Korea claims test of new ‘ultra-modern’ missile

North Korea tested a new weapon system apparently involving an upgraded hypersonic missile over the weekend, state-run media reported Tuesday.

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