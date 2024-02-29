Постоянно рассказывавший о подготовке к контрнаступлению ВСУ глава ГУР Украины заявил, что оно потерпело неудачу из-за получения данных Россией

Отвечая на вопросы канадских репортёров по поводу того, что же произошло с украинским контрнаступлением, глава ГУР Украины Кирилл Буданов (*внесён в список экстремистов и террористов в РФ) назвал причину провала «контрнаступа».
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