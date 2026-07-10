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В Китае ученые обнаружили, что химикаты из автошин провоцируют деменцию

В Китае ученые обнаружили, что химикаты из автошин провоцируют деменцию

Они пришли к выводу, что продукты износа шин, которые остаются на асфальте при торможении, реагируют с озоном в атмосфере и превращаются в загрязнитель, способный нарушить работу клеток человеческого мозга.

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