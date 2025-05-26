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Царьград

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Средний срок кредитования в России сократился до 1 года 11 месяцев

Средний срок кредитования в России сократился до 1 года 11 месяцев

В апреле 2025 года средний срок кредитования наличными в России сократился до 1 года 11 месяцев. Объемы кредитования упали на 63% по сравнению с прошлым годом.

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