Алена Апина ушла из группы из-за ревности

Как раз в то время, когда группа «Комбинация» достигла пика популярности и собрала большое количество поклонников, певица Алена Апина встретила своего возлюбленного — бизнесмена, продюсера и режиссера Александра Иратова.
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