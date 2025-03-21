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Новости для Фанов

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Алена Апина ушла из группы из-за ревности

Алена Апина ушла из группы из-за ревности

﻿﻿Как раз в то время, когда группа «Комбинация» достигла пика популярности и собрала большое количество поклонников, певица Алена Апина встретила своего возлюбленного — бизнесмена, продюсера и режиссера Александра Иратова.

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