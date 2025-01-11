В Госдуме напомнили об индексации социальных пенсий в апреле

В апреле 2025 года будет проведена индексация социальных пенсий, размер выплат вырастет на 14,75%. Об этом сообщил «РИА Новости» депутат Госдумы от партии «Единая Россия» и член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в субботу, 11 января.
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