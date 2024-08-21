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Разумовский вестник

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Собянин сообщил о десяти сбитых беспилотниках на подлете к Москве

Собянин сообщил о десяти сбитых беспилотниках на подлете к Москве

На местах падения обломков работают экстренные службы  Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) в городском округе Подольск отражена атака еще двух беспилотных летательных аппаратов, которые летели в сторону столицы.

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