Собянин сообщил о десяти сбитых беспилотниках на подлете к Москве

На местах падения обломков работают экстренные службы Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) в городском округе Подольск отражена атака еще двух беспилотных летательных аппаратов, которые летели в сторону столицы.