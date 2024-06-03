Переживающий развод с Дженнифе Лопес актер Бен Аффлек ищет утешение у экс-супруги Гранер

Актера Бена Аффлека снова заметили в обществе бывшей супруги Дженнифер Гарнер После появления слухов о разладе в отношениях актеров Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, мужчину все чаще видят в обществе экс-супруги.
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