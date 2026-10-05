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Овечкин завершит карьеру в НХЛ после текущего сезона

Овечкин завершит карьеру в НХЛ после текущего сезона

Александр Овечкин завершит карьеру в НХЛ по окончании текущего сезона. О решении хоккеиста сообщила пресс-служба клуба «Вашингтон Кэпиталз», за который он играет с 2005 года.

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