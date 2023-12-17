Владельцам M**a Quest стали доступны Word, Excel и PowerPoint в виртуальной реальности Ста...

Владельцам M**a Quest стали доступны Word, Excel и PowerPoint в виртуальной реальностиСтало известно, что приложения Microsoft Word, Excel и PowerPoint стали доступны для бесплатной загрузки на гарнитуры виртуальной реальности M**a Quest.
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