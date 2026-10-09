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Царьград

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В Гродненской области 12–16 октября пройдут масштабные учения МЧС

В Гродненской области 12–16 октября пройдут масштабные учения МЧС

С 12 по 16 октября службы Гродненской области отработают взаимодействие при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая внезапные проверки готовности органов управления и сил ГСЧС и ГО.

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