Замолчать гибель генералов не удалось: "Штаб Пентагона" на Украине уничтожен

Время узнать правду!Военное делоПодписатьсяЗамолчать гибель генералов не удалось: "Штаб Пентагона" на Украине уничтожен Сколько дней прошло, а операцию с ударом по Краматорску обсуждают как в нашей прессе, так и в зарубежной.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииSamariumЗамочить бы сам пентагон вместе со всеми его штабами и белым домом впридачу....Ответить10 час.ВЦВиталий ЦукановПентагон должен быть уничтожен!Ответить2 час.Игорь ВасилевскийМАЛАВАТА. МАЛАВАТА!!! Требуем продолжения банкета!!Ответить2 час.
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