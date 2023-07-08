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    МАЛАВАТА. МАЛАВАТА!!! Требуем продолжения банкета!!Замолчать гибель ...
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    Ох, зря бандер-овцы это затеяли! Остаётся лишь посочувствовать укро-фашистам, но сочувствия эти существа не вызывают....Погром по-киевски...

Замолчать гибель генералов не удалось: "Штаб Пентагона" на Украине уничтожен

Замолчать гибель генералов не удалось: "Штаб Пентагона" на Украине уничтожен

Сколько дней прошло, а операцию с ударом по Краматорску обсуждают как в нашей прессе, так и в зарубежной.

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Комментарии
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Samarium
Замочить бы сам пентагон вместе со всеми его штабами и белым домом впридачу....
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10 час.
ВЦ
Виталий Цуканов
Пентагон должен быть уничтожен!
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2 час.
Игорь Василевский
МАЛАВАТА. МАЛАВАТА!!! Требуем продолжения банкета!!
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2 час.

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