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Газета.ру

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Депутат Ван Хаувелинген: глава МО Нидерландов — самый глупый министр в истории

Депутат Ван Хаувелинген: глава МО Нидерландов — самый глупый министр в истории

Депутат парламента Нидерландов от крайне правой партии «Форум за демократию» (FvD) Пеппейн ван Хаувелинген в соцсети Х назвал главу Минобороны Дилан Йешильгез-Зегериус самым глупым министром за всю историю страны.

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