“President Trump said the execution by firing squad of Nidal Hasan, a former officer who admitted to killing 13 people in a 2009 shooting at Fort Hood Army base in Texas, won’t be livestreamed, reversing a decision by Defense Secretary Pete Hegseth,” the Wall Street Journal reports.
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