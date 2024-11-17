WSJ указала на публичный характер борьбы за пост главы казначейства США

Одни из самых влиятельных сторонников избранного президента США Дональда Трампа Илон Маск и Роберт Кеннеди – младший использовали свои социальные сети, чтобы выразить поддержку миллиардеру Говарду Лютнику, который является одним из претендентов на пост министра финансов в новой администрации республиканца.