В воскресенье, 18 октября, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода с дневной температурой от плюс 8 на северо-западе до плюс 17 градусов на юго-востоке, местами пройдут небольшие дожди, а утром возможен слабый туман.
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