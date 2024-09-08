СВО-2024: итоги лета

Украина теряет боевой ресурс намного быстрее, чем способна его восстановить. Российская армия не торопится и все еще наращивает наступательный потенциалАЛЕКСЕЙ КОНОВАЛОВ/ТАСС Работа расчета гаубицы «Гиацинт-Б» в зоне СВОчитайте на monocle.
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