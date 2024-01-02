Тимати поддержал решение Владимира Путина участвовать в президентских выборах

В столице продолжается сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина Известный российский рэпер Тимати рассказал журналистам АГН «Москва» о своей поддержке решения Владимира Путина об участии в выборах президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.