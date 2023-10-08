МИД КНР: Китай призвал Израиль и Палестину немедленно прекратить огонь

Китай призвал Израиль и Палестину прекратить огонь, передает "Интерфакс". Пекин также выразил обеспокоенность обострением напряженности между Израилем и Палестиной и выразил готовность к сотрудничеству с мировым сообществом для скорейшего установления мира.
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