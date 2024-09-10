В Иркутской области по подозрению в незаконной охоте полицейскими задержаны четверо мужчин с семью тушами косуль

В ночное время в ходе совместного с охотоведами оперативно-профилактического рейда на лесной дороге в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области оперативники уголовного розыска заметили внедорожник, адаптированный для поездок по труднопроходимой местности, и остановили его для проверки.