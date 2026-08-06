Порядок, госуда...
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Порядок, государство

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ЕС утратил контроль над собственной судьбой. Ему остается лишь наблюдать

ЕС утратил контроль над собственной судьбой. Ему остается лишь наблюдать

Этим летом Европа столкнулась с множеством кризисов, пишет NYT. Рекордная жара, война США с Ираном, продолжающийся конфликт на Украине и провальная миграционная политика доказали, что Старый Свет теряет контроль над собственной судьбой и становится лишь сторонним наблюдателем.

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