ЕС утратил контроль над собственной судьбой. Ему остается лишь наблюдать

Этим летом Европа столкнулась с множеством кризисов, пишет NYT. Рекордная жара, война США с Ираном, продолжающийся конфликт на Украине и провальная миграционная политика доказали, что Старый Свет теряет контроль над собственной судьбой и становится лишь сторонним наблюдателем.