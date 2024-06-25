Что скрывает легенда вросшего в дерево велосипеда

Велосипед в дереве давно стал достопримечательностью острова Вашон. Вот только сентиментальная легенда о том, что он принадлежал парню, которого экстренно отправили на Первую мировую войну, не совсем правда.
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