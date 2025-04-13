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Царьград

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Новый инструмент защитит русских от спама: подробности от Антона Немкина

Новый инструмент защитит русских от спама: подробности от Антона Немкина

Антон Немкин сообщил о появлении нового инструмента для борьбы с телефонным спамом. Русские смогут блокировать массовые звонки через сайт или приложение оператора.

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