Министр энергетики США Крис Райт заявил, что часть подсанкционных танкеров может получить законный статус для перевозки нефти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Парады 7 ноября 1...
- Главное из заявле...
- Захарова с ироние...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым