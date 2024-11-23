В аэропорту Пулково открылась выставка ко Дню матери

Экспозицию составили работы детей сотрудников воздушной гавани В аэропорту Пулково открылась выставка детских рисунков «Мама глазами ребенка», рассказали в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы».
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