Медведев заявил о переходе всех красных линий России: главное за сутки

МОСКВА, 26 ноября, ФедералПресс. Дмитрий Медведев заявил о нарушении всех красных линий России, Британия тайно передала Украине десятки крылатых ракет Storm Shadow, российские войска продвигаются в Курахово.
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