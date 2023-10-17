Член ОП Ревякина: украинский шоумен Сивохо жив, но его ситуация безнадёжна

Член Общественной палаты России, поэт, продюсер документальных фильмов Анна Ревякина рассказала, что украинский шоумен Сергей Сивохо, по имеющейся у неё информации, жив, но его ситуация безнадёжна, врачи намерены отключать его от системы поддержки жизни.