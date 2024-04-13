У столичных курьеров появился свой стандарт работы

В Москве введут единый стандарт работы курьеров, пишут «Ведомости». По словам вице-мэра и руководителя дептранса Максима Ликсутова, благодаря единому стандарту потребителям будут доставлять товары только квалифицированные сотрудники с проверенными документами.
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