В Госдуме хотят дать скидку 50% на оплату ЖКУ для многодетных семей

Сергей Колунов, занимающий пост заместителя председателя комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, выступил с инициативой о введении единой 50-процентной скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей и 50-процентной компенсации взносов за капитальный ремонт по всей территории Российской Федерации.