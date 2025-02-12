В Госдуме хотят дать скидку 50% на оплату ЖКУ для многодетных семей

Сергей Колунов, занимающий пост заместителя председателя комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, выступил с инициативой о введении единой 50-процентной скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей и 50-процентной компенсации взносов за капитальный ремонт по всей территории Российской Федерации.
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