Такой могла бы быть современная версия оригинального Škoda Felicia

Оригинальная koda Felicia один из самых почитаемых автомобилей из Чехии. Элегантный кабриолет конца 1950-х и начала 1960-х годов до сих пор имеет множество поклонников, которые сожалеют о том, что модель не получила продолжения в рамках задуманной изначально концепции.
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