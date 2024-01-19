Такой могла бы быть современная версия оригинального Škoda Felicia

Оригинальная koda Felicia один из самых почитаемых автомобилей из Чехии. Элегантный кабриолет конца 1950-х и начала 1960-х годов до сих пор имеет множество поклонников, которые сожалеют о том, что модель не получила продолжения в рамках задуманной изначально концепции.