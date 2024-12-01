Ряд новых законов вступил в силу в России с 1 декабря. Они касаются штрафов за пропаганду осознанного отказа от деторождения, помощи ветеранам спецоперации, оформления пенсионных выплат, культуры и прочего.
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