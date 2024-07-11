Живопись: Как появились загадочные овощные портреты Джузеппе Арчимбольдо и в чем секрет его прижизненной славы?

Кажется, что эти картины были созданы в последние 200 лет. Не поразительно ли, что такой феномен, как творчество Арчимбольдо, существовал в 16 веке? Таинственный художник был признан при жизни, служил при дворе Габсбургов 26 лет и был титулован императором.