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Наш район Южнопортовый

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Жители Южнопортового освоят азы катания на роликах

Тренировки по роллер-спорту проводятся в рамках проект Мэра Москвы «Мой спортивный район». «Занятия по роллер-спорту подходят как для новичков, которые давно мечтали встать на ролики, так и для опытных любителей, желающих отточить мастерство.

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