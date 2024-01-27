BMW X3 2025 показали на живых фото – он будет похож на новый BMW X1

BMW X3 образца 2025 модельного года засняли во время дорожных тестов. Несмотря на то, что автомобиль был укутан камуфляжем, кое-что о его дизайне сказать можно: он будет выполнен в стилистике нового BMW X1, представленного в прошлом году.
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