Медведев назвал пустым звуком обещания привести Украину в «натовский рай»

Заверения западных политиков, которые на протяжении долгих лет обещали привести Украину в «натовский рай», не имели никакого значения и оказались пустым звуком, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью aif.
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