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Американским чиновникам и их семьям временно запретили покидать Иерусалим

Американским чиновникам и их семьям временно запретили покидать Иерусалим

Посольство Соединенных Штатов Америки в Тель-Авиве ввело временный запрет на передвижение государственных служащих Америки и членов их семей за пределы агломерации Тель-Авива, Иерусалима и Беэр-Шевы в целях обеспечения их безопасности на фоне обострения конфликта между Израилем и ливанским военизированным шиитским движением «Хезболла».

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