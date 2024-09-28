Американским чиновникам и их семьям временно запретили покидать Иерусалим

Посольство Соединенных Штатов Америки в Тель-Авиве ввело временный запрет на передвижение государственных служащих Америки и членов их семей за пределы агломерации Тель-Авива, Иерусалима и Беэр-Шевы в целях обеспечения их безопасности на фоне обострения конфликта между Израилем и ливанским военизированным шиитским движением «Хезболла».