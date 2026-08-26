МИД России вызвал временную поверенную в делах Румынии в Москве. Ранее МИД Румынии объявил одного из сотрудников российского посольства персоной нон грата, обвинив Москву в неоднократных нарушениях воздушного пространства страны.
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