Прораб Днепропе...
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Прораб Днепропетровщины

3 подписчика

Як перевірити, чи надійно захищені газові мережі під землею?

Як перевірити, чи надійно захищені газові мережі під землею?

Під землею проходять тисячі метрів газопроводів, які щодня забезпечують домівки та підприємства природним газом.

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