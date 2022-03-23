Кубок Гагарина. «Салават» примет «Трактор», «Динамо» против ЦСКА

«Динамо» сыграет с ЦСКА в четвертом матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина. Также в среду «Салават Юлаев» примет «Трактор».

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