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SPLETNIK

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Анастасия Решетова снялась в фотосессии в полупрозрачном комбинезоне

Анастасия Решетова снялась в фотосессии в полупрозрачном комбинезоне

Анастасия Решетова стала музой "танцевальной" коллекции Not Perfect, but Muse — Dance, созданной популярным российским брендом Say No More совместно с T-Premium от Т-Банка.

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