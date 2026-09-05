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Рязанские новости

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В Карцево и Мордасово из-за непогоды отключился свет

В Карцево и Мордасово из-за непогоды отключился свет

В связи с неблагоприятными погодными условиями 5 сентября в 12:30 произошло технологическое нарушение на линиях электросетей в Рязани и две улицы остались без света.

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