Уинстон-Сейлем (ATP). Гаске, Баес вышли в третий круг

Сетка турнира здесь. Winston Salem Open Уинстон-Сейлем, США 20 – 26 августа 2023 ATP 250 Призовой фонд – 760 930 долларов Открытые корты, хард Второй круг Мартон Фучович (Венгрия) Чжичжэнь Чжан (Китай) 6:4|6:2 Дата проведения 21 августа, 23.
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