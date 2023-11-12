Аттракционы московского производства появятся в парке развлечений в Уфе

Московская компания «Феррис Вил» поставит аттракционы в семейный парк развлечений в Уфе, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
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