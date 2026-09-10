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7 опасных болезней, которые легко можно перепутать с простудой

7 опасных болезней, которые легко можно перепутать с простудой

Осень и зима — самые простудные времена года. Достаточно один раз выйти на улицу одетым не по погоде и тут же почувствуешь первые симптомы недомогания: насморк, ломоту в теле, заложенность носа и чихание.

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