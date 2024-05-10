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Самонов о поражении от «Трактора»: «Где-то рассеялись на провокации и драки, может. Если вкупе сложить, много до чего можно докопаться. Надо было просто выйти и обыграть их»

Александр Самонов высказался о поражении от «Трактора» в плей-офф-2024 «Салават Юлаев» уступил «Трактору» в первом раунде Кубка Гагарина со счетом 2-4 в серии.

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