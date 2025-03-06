Кажется, над нами кто-то изощрённо издевается. Очередные мигранты получили бесплатную квартиру

Борис Леонтьев

Не поверю, что состав администрации и мэр Нижнекамска никак не зависит от местного населения. Можно говорить об ущербности нашей выборной системы, но честные граждане либо не будут выбирать такого мэра, либо найдут метод как от него избавиться. По крайней мере честный человек не станет работать в такой администрации. С властью нельзя как у Винокура «тут играем, а тут не играем». Нельзя говорить что за это мы мера поддерживаем, а вот за это нет. Администрация хорошая потому, что асфальт на центральной улице поменяла, но плохая потому что дала квартиру мигранту. Мы либо терпим это, либо нет.В данном случае жители Нижнекамска обычные терпилы этой администрации.