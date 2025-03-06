Политика как он...
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Политика как она есть

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Кажется, над нами кто-то изощрённо издевается. Очередные мигранты получили бесплатную квартиру

Кажется, над нами кто-то изощрённо издевается. Очередные мигранты получили бесплатную квартиру

Ну что, дорогие соотечественники! Разрешите поздравить вас с очередным радостным событием: очередная семья "российских" граждан из Таджикистана получила сертификат на бесплатное получение квартиры.

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Комментарии
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НС
Наталья Середа
Как муллин стал мэром?
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10 час.
Владимир Алтайцев
Врать-то зачем. 20 миллионов  живут в Афгане. Так что никаких 20 миллионов  таджиков  в РФ  нет.
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10 час.
Борис Леонтьев
Не поверю, что состав администрации и мэр Нижнекамска никак не зависит от местного населения. Можно говорить об ущербности нашей выборной системы, но честные граждане либо не будут выбирать такого мэра, либо найдут метод как от него избавиться. По крайней мере честный человек не станет работать в такой администрации. С властью нельзя как у Винокура «тут играем, а тут не играем». Нельзя говорить что за это мы мера поддерживаем, а вот за это нет. Администрация хорошая потому, что асфальт на центральной улице поменяла, но плохая потому что дала квартиру мигранту. Мы либо терпим это, либо нет.В данном случае жители Нижнекамска обычные терпилы этой администрации.
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7 час.
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