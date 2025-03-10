Как пленницы Александра I становились его жёнами

Александр Македонский — один из наиболее романтичных героев западной истории, где его описывают, как прекрасного юношу с развевающимися кудрями, скачущего на верном коне Буцефале на встречу к новым сражениям и приключениям.
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